العراق: تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين حتى الآن في البلاد إلى 3554 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية "أنه تم فحص 3520 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221".

وأشار البيان إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغ 2310 أشخاص بعد تسجيل شفاء 92 حالة جديدة، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس 127 حالة بعد وفاة 4 حالات جديدة.