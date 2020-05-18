الجزائر تستطلع هلال شهر شوال يوم الجمعة المقبل
الجزائر - أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة و المواقيت الشرعية بالجزائر أنها ستستطلع هلال شهر شوال للعام 1441 هجري يوم الجمعة المقبل.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية اليوم الاثنين أنه ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، وستبث عبر وسائل الإعلام".
يذكر أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر شوال سيكون يوم الأحد المقبل.
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