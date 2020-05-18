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الجزائر تخصص 70 مليار دينار لمواجهة وباء كورونا

04:37 م الإثنين 18 مايو 2020
الجزائر تخصص 70 مليار دينار لمواجهة وباء كورونا

عبد الرحمن راوية وزير المالية الجزائري

الجزائر - أ ش أ
قال عبد الرحمن راوية وزير المالية الجزائري إن بلاده خصصت أكثر من 70 مليار دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 125 دينارا) لمكافحة وباء كورونا، من بينها 20 مليار دينار موجهة للفئات المهنية التي فقدت دخلها بسبب الوباء.
وأضاف راوية في تصريحات اليوم الاثنين أن هذه المخصصات تتضمن اولا ملحق اعتمادات بمبلغ 3,7 مليار لوزارة الصحة، تم توجيهها للحصول على منتجات صيدلانية والاجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3,5 مليار دينار والكواشف في اطار البحث والخدمات بقيمة 100 مليون دينار وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دينار.
وأضاف أنه تم تسجيل ملحق اعتمادات ب11,5 مليار دينار مخصصة لوزارة الداخلية يتضمن منحة 6 الاف دينار والتي تم رفعها الى 10 الاف دينار لمصلحة 2,2 مليون محتاج.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء اعتمادات بقيمة 16,5 مليار دينار موجهة لوزارة الصحة بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع الصحي العاملين في اطار محاربة فيروس كورونا، كما تم ايضا انشاء ملحق اعتماد اخر لفائدة وزارة الصحة ب8,9 مليار دينار لدعم استراتيجية مكافحة وباء كورونا بالإضافة إلى مبلغ 7,8 مليار دينار كملحق اعتمادات لرجال الامن الوطني والحماية المدنية والجمارك.
وقال إنه سيتم تخصيص مبلغ 20 مليار دينار للعائلات التي لا يعمل فيها رب الأسرة، والفئات الاجتماعية و المهنية التي فقدت دخلها في الظرف الحالي، كما تم تخصيص 106 مليارات دينار لشراء الأدوية .

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عبد الرحمن راوية وزارة المالية الجزائري فيروس كورونا

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