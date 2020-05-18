الكويت: 6 حالات وفاة و841 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة، و841 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 118 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 15 ألفا و691 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أن من بين الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية، 162 حالة لمواطنين كويتيين و232 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و194 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و63 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 161 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 3 آلاف و838 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية، باجمالي 248 إلفا و314 مسحة، فيما بلغ إجمالي من أنهوا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 310 أشخاص، بينهم 207 كويتيين، و103 وافدين.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.