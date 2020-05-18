سلطنة عمان تقرر حظر صلاة عيد الفطر والتجمعات بسبب كورونا

مسقط- (د ب أ):

قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في سلطنة عمان اليوم الاثنين حظر صلاة عيد الفطر وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك لخطورتها على نشر الوباء في المجتمع.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

وألزمت اللجنة الجميع بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن العامة وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية المسموع بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص ووسائل النقل العامة.