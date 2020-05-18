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المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:51 م الإثنين 18 مايو 2020
المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6930 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 192 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 72 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3732، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 87665 حالة .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية الرباط المغرب

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