العراق يعتزم تطبيق حظر مناطقي للحد من كورونا في بغداد

بغداد- (د ب أ ):

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الاثنين أن وزارة الصحة ستطبق بداية من بعد غد الأربعاء إجراءات الحظر المناطقي، الذي يشمل عددا من أحياء جانبي بغداد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقل تلفزيون "العراقية" الحكومي عن الوزير التميمي قوله إن"الحظر سيستمر لمدة أسبوعين، وسيشمل أحياء الصدر والكمالية والحبيبية والحرية والشعلة والعامرية ".

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة والبيئة العراقية ، فإن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ3440 حالة منها 123حالة وفاة و2218 حالة شفاء .

وتشكو خلية إدارة الأزمة الحكومية في العراق من عدم إلتزام أعداد كبيرة من المواطنين بإجراءات حظر التجوال الوقائي الجزئي، للحد من انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة البلاد.

