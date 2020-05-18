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عدد وفيات كورونا في إيران يتجاوز 7000

01:49 م الإثنين 18 مايو 2020
عدد وفيات كورونا في إيران يتجاوز 7000

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7057 حالة، بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 122 آلاف و 492 حالة، بعد تسجيل 2294 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2712 من المصابين في وضع حرج.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 95 ألفا و661 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا

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