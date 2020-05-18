فيروس كورونا: كيف استعدت الدول العربية لعيد الفطر في ظل الوباء؟

وكالات:

فرضت الدول العربية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض (كوفيد-19) في عيد الفطر المبارك، واختلفت درجة شدتها إذ قرر البعض فرض حظر تجوال شامل ومنع الخروج أو الانتقال، فيما تتجه دول أخرى إلى إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والسماح للمواطنين بالشعور بالقليل من المتعة.

حظر تجوال كامل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا في أيام عيد الفطر، وعلى رأسها حظر التجوال الكامل للمواطنين طوال اليوم في كافة المدن والمناطق، وذلك بداية من يوم السبت المُقبل وحتى يوم الأربعاء، بالإضافة إلى استمرار الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على التقيد التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وكذلك أعلنت الكويت فرض حظر كامل على حركة المواطنين خلال أيام عيد الفطر، مع استمرار تطبيق الحظر الكلي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

اتخذت الحكومة العراقية الخطوة نفسها إذ أعلنت بغداد فرض حظر تجوال كامل خلال عطلة عيد الفطر.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، تطبيق "إغلاق كامل" للبلاد لمدة أربعة أيام، وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بالفيروس التاجي.

صرف الرواتب مُبكرًا

علاوة على فرض الحظر الشامل أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن، فإن الحكومة الأردنية قررت صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع، كي يستطيع الموظفين شراء مسلتزماتهم وكل ما يحتاجون إليه خلال فترة العطلة.

وحسب وزير الإعلام الأردني، فإنه سيسمح فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وشدد العضايلة، على أنه: "لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلا الكوادر الطبية والتمريضية في القطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسسات الحيوية اللازمين لإدامة عملها".

تحذير من التجمعات

وحذر مختصون في الطب والقانون في الإمارات العربية المتحدة من إمكانية ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بسبب تجمع الأقارب والأصدقاء بأعداد كبيرة، من دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مطالبين بفرض إجراءات صارمة للحد من تلك التجمعات.

وتبلغ قيمة مخالفة التجمعات وفق اللائحة المحدثة لقرار ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية في الإمارات، الصادر من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، 10 ألاف درهم للمضيف و5000 درهم لكل ضيف.