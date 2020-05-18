جوتيريش: العالم يدفع ثمنا باهظا لـ"الوحدة الضئيلة للغاية" في مواجهة كورونا
جنيف- (د ب أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن فيروس كورونا استطاع التفشي في جميع أنحاء العالم لأن الدول أخفقت في محاربته معا.
وقال جوتيريش في مستهل الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: "لقد رأينا بعض التضامن، ولكن القليل من الوحدة، في استجابتنا لكوفيد-19 (كورونا)".
وأشار إلى أنه نظرا لأن العديد من البلدان قد تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية، "انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وينتقل الآن إلى الجنوب العالمي، حيث قد يكون تأثيره أكثر تدميرا".
وفي رسالة فيديو من نيويورك، دعا جوتيريش البلدان إلى زيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، حتى تتمكن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة من دعم البلدان النامية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
12229
عدد المصابين
-
3172
عدد المتعافين
-
630
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4772646
عدد المصابين
-
1844162
عدد المتعافين
-
315187
عدد الوفيات
إعلان