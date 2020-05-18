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بدأت بـ"أسبوع الحسم".. محافظ الشرقية يدشن مبادرة "إرادة شعب" ضد كورونا

01:32 م الإثنين 18 مايو 2020
بدأت بـ"أسبوع الحسم".. محافظ الشرقية يدشن مبادرة "إرادة شعب" ضد كورونا

الدكتور ممدوح غراب

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تدشين مبادرة "إرادة شعب الشرقية"، والتي أطلق على إصدارها الأول "أسبوع الحسم"؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال المحافظ، إن المبادرة تهدف إلى مساهمة الشباب في نشر الوعي بين المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، والانتشار الدائم في الأماكن المختلفة والتي تحمل تجمعات كثيفة للمواطنين، كالأسواق والمناطق التجارية، بهدف مساعدة الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة في فض التجمعات، وحث المواطنين على عدم اتباع السلوك الخاطئ والتزاحم والتكالب على الشراء، وتوعيتهم بكيفية حماية أنفسهم من احتمالية الإصابة بالفيروس، خاصةً في الأسبوع المتبقي على حلول عيد الفطر، وضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامة أثناء تواجدهم خارج منازلهم سواء في أعمالهم (ذهابًا وإيابًا) أو أثناء شراء احتياجاتهم.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تشهد مشاركة الشباب من أبناء المحافظة بمختلف القطاعات وشباب الجمعيات الأهلية والمتطوعين، بهدف محاصرة الفيروس في أقصر وقت ممكن والتقليل من حدة انتشاره، وذلك بإجبار المواطنين على الامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية إيمانًا بأهمية الوقاية من الفيروس واعتبارها خيرًا من علاجه.

وشدد المحافظ، على أن المبادرة تأتي في إطار ترسيخ مفهوم استخدام الكمامة كأسلوب للحياة، للحفاظ على صحة المواطنين ومنع إصابتهم بالفيروس، منوهًا بأن المبادرة متنوعة الأغراض؛ فمنها التوعوي والصحي والبيئي والاجتماعي والرياضي والثقافي والتنموي، على أن يحمل كل إصدار من إصداراتها هدف محدد وشعار جديد.

ممدوح غراب الشرقية فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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