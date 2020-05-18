البحرين ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

المنامة - أ ش أ

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس أشرف غني رئيس أفغانستان ومنافسه عبد الله عبد الله، في خطوة إيجابية مهمة من شأنها أن تنهي الأزمة السياسية في أفغانستان، وتفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - تضامن البحرين مع أفغانستان ودعمها لكافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، متمنية لجمهورية أفغانستان الأمن والاستقرار والتقدم.