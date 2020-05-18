البحرين ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان
المنامة - أ ش أ
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس أشرف غني رئيس أفغانستان ومنافسه عبد الله عبد الله، في خطوة إيجابية مهمة من شأنها أن تنهي الأزمة السياسية في أفغانستان، وتفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - تضامن البحرين مع أفغانستان ودعمها لكافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، متمنية لجمهورية أفغانستان الأمن والاستقرار والتقدم.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إغلاق مجزر آخر في ألمانيا بسبب تفشي كورونا بين العمال
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
12229
عدد المصابين
-
3172
عدد المتعافين
-
630
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4772646
عدد المصابين
-
1844162
عدد المتعافين
-
315187
عدد الوفيات
إعلان