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البحرين ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

01:28 م الإثنين 18 مايو 2020
البحرين ترحب بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

وزارة خارجية مملكة البحرين

المنامة - أ ش أ
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد، بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس أشرف غني رئيس أفغانستان ومنافسه عبد الله عبد الله، في خطوة إيجابية مهمة من شأنها أن تنهي الأزمة السياسية في أفغانستان، وتفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - تضامن البحرين مع أفغانستان ودعمها لكافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، متمنية لجمهورية أفغانستان الأمن والاستقرار والتقدم.

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