فرنسا تساهم بقيمة 250 ألف يورو لتوفير مواد غذائية لفقراء قطاع غزة

رأم الله - أ ش أ

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديم فرنسا مساهمة بقيمة 250 ألف يورو، لتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة في قطاع غزة.

واوضح البرنامج العالمي -في بيان - أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاثنين-أن هذه الأموال ستستخدم لتوفير قسائم إلكترونية لشراء الأغذية لـنحو 21560 شخصًا لمدة شهر واحد لشراء أطعمة مغذية حسب اختيارهم من 200 متجر لبيع التجزئة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، مديره القطري ستيفن كيرني: "بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة في غزة، فإن الطعام الذي يحصلون عليه من خلال التحويلات النقدية التي يقدمها البرنامج يمثل أمراً أساسياً لتوفير جزء من وجباتهم اليومية".

وأضاف: "نحن ممتنون لدعم فرنسا الممتد لهذه الأسر، سيما الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية الوخيمة جراء جائحة /كوفيد-،19/ التي أضرت بدخلهم وقوتهم الشرائية، ما قد يهدد تمكنهم من الحصول على الغذاء".

وقال القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكا: "تهدف هذه المساهمة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي إلى مساعدته على مواصلة تنفيذ عملياته في غزة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، كما تؤكد التزام فرنسا المستمر تجاه دعم عمل البرنامج والأمن الغذائي."