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الصين ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

12:12 م الإثنين 18 مايو 2020
الصين ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ
رحبت الصين، اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي وقعه الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن القادة الأفغان وضعوا بهذا الاتفاق مصالح الدولة والشعب الأفغاني في المقام الأول، واصفا الأنباء المتعلقة بالاتفاق بأنها "عظيمة" للدولة والشعب في أفغانستان.
وعبر جيان عن أمله في أن يتم البناء على الزخم المرتبط بالتوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن الصين تريد أن ترى أفغانستان تحقق السلام والاستقرار في وقت مبكر، وستواصل لعب دور بناء في هذا الصدد.

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