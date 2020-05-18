بابا الفاتيكان يشيد بالقديس يوحنا بولس الثاني في الذكرى المئوية لميلاده

روما- (د ب أ):

في ذكرى مرور 100 عام على ميلاد البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني، أشاد به بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الاثنين قائلا إنه كان رجل صلاة مقربا من الناس ومدافعا عن العدالة والرحمة.

وقال البابا فرنسيس في قداس في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان: "قبل مئة عام، أرسل الرب رجلا وأعده ليكون أسقفا ويقود الكنيسة".

وأقيم القداس في الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) في كنيسة تحت الأرض حيث دفن يوحنا بولس الثاني، قبيل إعادة فتح الكاتدرائية للجمهور في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال البابا فرنسيس في عظته أن يوحنا بولس الثاني كان "رجل رحمة، لأن العدل والرحمة يسيران معا، ولا يمكن فصلهما، إنهما معا".

وتحتفل بولندا اليوم الاثنين بالذكرى المئوية لميلاد كارول فويتيلا - الرجل الذي أصبح البابا يوحنا بولس الثاني، قديس الكنيسة الكاثوليكية، وأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين.