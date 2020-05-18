سلطنة عمان : ارتفاع وفيات كورونا إلى 23حالة

مسقط- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 23 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 46 عاماً.

وأشارت إلى تسجيل 193 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5379 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 72 حالة لعمانيين، و 121 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1496.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.