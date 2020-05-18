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سلطنة عمان : ارتفاع وفيات كورونا إلى 23حالة

11:39 ص الإثنين 18 مايو 2020
سلطنة عمان : ارتفاع وفيات كورونا إلى 23حالة

أرشيفية

مسقط- ( د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 23 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 46 عاماً.
وأشارت إلى تسجيل 193 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5379 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 72 حالة لعمانيين، و 121 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1496.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا مسقط وزارة الصحة في سلطنة

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