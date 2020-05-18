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إثيوبيا: لا حاجة لإخطار السودان ومصر ببدء ملء سد النهضة

10:35 ص الإثنين 18 مايو 2020
إثيوبيا: لا حاجة لإخطار السودان ومصر ببدء ملء سد النهضة

أرشيفية

أديس آبابا - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالإنابة في إثيوبيا إن خطة البلاد لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار المقبل، هي جزء من بناء السد المقرر، وبالتالي فإنه لا توجد حاجة إلى إخطار السودان ومصر.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء الاثيوبية، قلل المتحدث أمسالو تيزازو من شأن رسالة قدمتها مصر لمجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن سد النهضة، وقال :"هذا ليس مفاجئا كالمعتاد، ونعتقد أنه لن يحقق أي نتيجة".

وأضاف :"لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، وبعد كل شيء فإنه يتم بناؤه لملئه".

وتابع المتحدث أن السودان ومصر يعرفان متى ستتم عملية الملء والكمية التي سيتم ملء السد بها في كل مرحلة.

وقال إن إثيوبيا حريصة على"الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة بين جميع دول حوض النيل"، على حد زعمه.

وتحدثت مصر في رسالتها لمجلس الأمن عما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وشددت على أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا في مباحثات لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

سد النهضة الإثيوبي أديس آبابا السودان مصر

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