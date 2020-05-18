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وورلد ميتر: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 4.8 مليون

09:31 ص الإثنين 18 مايو 2020
وورلد ميتر: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 4.8 مليون

إصابات كورونا حول العالم

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.8 مليون حالة حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.86 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5ر1 مليون إصابة إلى جانب نحو 91 ألف وفاة. وسجلت روسيا 281 ألف إصابة و2631 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. ، وسجلت المملكة المتحدة 243 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 954 إصابة و4634 وفاة.

تجدر الإشارة إلا أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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