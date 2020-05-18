أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بعد اختلاطه بمريض كورونا.. البرازيل تعلن نتائج تحاليل نائب الرئيس وزوجته

12:14 ص الإثنين 18 مايو 2020
بعد اختلاطه بمريض كورونا.. البرازيل تعلن نتائج تحاليل نائب الرئيس وزوجته

هاميلتون موراو

برازيليا - (د ب أ)


ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، يوم الأحد، أن نتيجة تحاليل نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو وزوجته، جاءت سلبية بعد أن خالط موظفا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن موراو وزوجته سيظلان في العزل الذاتي أثنا انتظارهما لنتائج اختبار ثان.

وكان موراو قد وضع نفسه أمس في العزل الذاتي بعد أن اختلط بمريض مصاب بالفيروس.

هاميلتون موراو البرازيل برازيليا فيروس كورونا

الخبر التالى:

هآرتس: الصين تنوي إرسال فريق لإسرائيل للتحقيق في موت سفيرها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالمواعيد| ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة