بعد اختلاطه بمريض كورونا.. البرازيل تعلن نتائج تحاليل نائب الرئيس وزوجته
برازيليا - (د ب أ)
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، يوم الأحد، أن نتيجة تحاليل نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو وزوجته، جاءت سلبية بعد أن خالط موظفا مصابا بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن موراو وزوجته سيظلان في العزل الذاتي أثنا انتظارهما لنتائج اختبار ثان.
وكان موراو قد وضع نفسه أمس في العزل الذاتي بعد أن اختلط بمريض مصاب بالفيروس.
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