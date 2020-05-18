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البرازيل تنتظر الإعلان عن وزير صحة جديد مع تفاقم أزمة كورونا

12:13 ص الإثنين 18 مايو 2020
البرازيل تنتظر الإعلان عن وزير صحة جديد مع تفاقم أزمة كورونا

جايير بولسونارو رئيس البرازيل

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أحجم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، عن استبدال وزير صحته يوم الأحد، وانضم بدلاً من ذلك لأنصار نظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي حيث تتزايد أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو ظهر مع وزراء لمتابعة التجمع الجماهيري، ورفض الحديث للصحفيين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تنتظر البلاد إعلانا في أعقاب استقالة نيلسون تيش يوم الجمعة الماضي بعد 29 يوما فقط من توليه منصبه وزيرا للصحة. وكان قد تولى منصبه في نيسان/ أبريل بعدما عزل بولسونارو سلفه في خضم خلاف عام بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأثارت استقالته توترات سياسية حيث تخطت البلاد إسبانيا كرابع أكبر دولة في العالم من حيث حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا. وأصبحت أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، التي تأتي فقط بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، كبؤرة عالمية جديدة للمرض.

رئيس البرازيل جايير بولسونارو فيروس كورونا

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