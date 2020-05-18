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سفير القاهرة يؤكد لوزير الدفاع العراقي دعم مصر لبغداد

12:10 ص الإثنين 18 مايو 2020
سفير القاهرة يؤكد لوزير الدفاع العراقي دعم مصر لبغداد

وزير الدفاع جمعة عناد سعدون

بغداد - (أ ش أ):
أكد السفير المصري في العراق علاء الدين عبد المنعم وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العرقية، نلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا "، أن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، التقى اليوم الأحد بمكتبه في مقر الوزارة، سفير مصر في العراق علاء الدين عبد المنعم موسى، الذي قدم التهاني للوزير بمناسبة تعينه في منصب وزير الدفاع، مباركا لشعب وجيش العراق شهر رمضان الكريم، معبراً عن وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق.

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