شركة تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها في خليج عدن
وكالات
أعلنت شركة "ستولت للناقلات"، مساء اليوم الأحد، أن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة، قبالة سواحل اليمن، لافتة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وقالت "ستولت للناقلات"، إن قراصنة هاجموا السفينة "ستولت أبال" قبالة اليمن، الأحد، مما دفع الفريق الأمني على ظهر السفينة إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين.
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة برج القيادة في السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، ذكر في وقت سابق من اليوم، أن سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المركز، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
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