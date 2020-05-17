تحطم طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الكندي بمقاطعة بريتش كولومبيا

أوتوا (بريتش كولومبيا) - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الأحد، تحطم طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الكندي في كاملوبس بمقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي.

وقالت الوزارة لهيئة الإذاعة الكندية "إن هذا وضع متطور، وأولويتنا رقم واحد في هذا الوقت هي تحديد وضع طاقمنا والمجتمع وموظفي الدعم في حالات الطوارئ".

وأضافت أن طواقم الطوارئ من مطار كاملوبس ترد على الحادث، موضحة أن الحادث وقع على بعد نحو 320 كيلومترا من فانكوفر، ولم تُعرف حالة الطيار.

والطائرة هي إحدى طائرات فريق "سنوبيردز" الاستعراضى التابع لسلاح الجو الكندي.