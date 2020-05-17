أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تحطم طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الكندي بمقاطعة بريتش كولومبيا

11:30 م الأحد 17 مايو 2020
تحطم طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الكندي بمقاطعة بريتش كولومبيا

تحطم طائرة نفاثة

أوتوا (بريتش كولومبيا) - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الأحد، تحطم طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو الكندي في كاملوبس بمقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي.
وقالت الوزارة لهيئة الإذاعة الكندية "إن هذا وضع متطور، وأولويتنا رقم واحد في هذا الوقت هي تحديد وضع طاقمنا والمجتمع وموظفي الدعم في حالات الطوارئ".
وأضافت أن طواقم الطوارئ من مطار كاملوبس ترد على الحادث، موضحة أن الحادث وقع على بعد نحو 320 كيلومترا من فانكوفر، ولم تُعرف حالة الطيار.
والطائرة هي إحدى طائرات فريق "سنوبيردز" الاستعراضى التابع لسلاح الجو الكندي.

هذا المحتوى من

تحطم طائرة نفاثة أوتوا السلاح الجوي الكندي كولومبيا

الخبر التالى:

موسكو تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)