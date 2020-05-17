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تيسلا تعيد فتح مصنعها وتحصل على موافقة صحية محلية بكاليفورنيا

11:21 م الأحد 17 مايو 2020
تيسلا تعيد فتح مصنعها وتحصل على موافقة صحية محلية بكاليفورنيا

شركة تيسلا

واشنطن - (د ب أ)


قالت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إن مسؤول صحة بإحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا، وقع على إجراءات السلامة التي اتخذتها الشركة الأسبوع الماضي بمصنعها، حيث بدأت عمليات الإنتاج، في تحد لأمر إغلاق المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وقال لوري شيلبي نائب رئيس الشركة عن الشؤون الصحية والبيئية والسلامة للموظفين، في رسالة عبر البريد الالكتروني أمس السبت، واطلعت عليها بلومبرج، إن موافقة مسؤول الصحة لمقاطعة ألاميدا تعني أن تيسلا تتمتع بدعم محلي لاستئناف كامل الإنتاج بدءا من هذا الأسبوع.

وقالت بلومبرج، إن ترخيص المقاطعة قد ينهي مسلسلا من الجدال الساخن، حيث هدد المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك بنقل مقر تيسلا وإجراء برامج الشركة المزمعة في المستقبل خارج كاليفورنيا، ورفع دعوى ضد المقاطعة بشأن رفض مكتب صحتها لإعادة فتح المصنع في مدينة فريمونت.

ولم يتضح ما إذا كان المدير التنفيذي سيمضي قدما في تحذيراته، التي تشمل أيضا نقل العمليات التصنيعية للشركة خارج الولاية.

وقال حاكم الولاية جافين نيوزوم اليوم الأحد في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن الأمريكية إن تيسلا لم تحصل على معاملة تفضيلية عن الشركات الأخرى.

وقال إنها "روح من التعاون"، مضيفا أن "تلك الشركات التي تستمر في مواصلة أمور تضع المواطنين في خطر الضرر، يتعين عليك أن تعزز جهود التطبيق والعقوبات، لكنه ليس الحال بالنسبة لتيسلا. فهم يعملون مع شركاء مقاطعة ألاميدا. ومسؤولو الصحة في المقاطعة عبروا عن رضاهم بأنه من المرجح أن يصلوا إلى هذه الحدود بحلول يوم الاثنين على أقرب تقدير".

شركة تيسلا صناعة السيارات كاليفورنيا واشنطن

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