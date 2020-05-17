بومبيو يحذر الصين من التدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه علم أن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج، مضيفا أن أي قرار يؤثر على استقلالها من شأنه التأثير على تقييم الولايات المتحدة لوضعها، حسبما ذكرت رويترز.
وقال بومبيو في بيان "هم صحفيون ينتمون للصحافة الحرة وليسوا كوادر للدعاية، وتقاريرهم القيمة تصل إلى المواطنين الصينيين والعالم".
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