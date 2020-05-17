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بومبيو يحذر الصين من التدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج

11:18 م الأحد 17 مايو 2020
بومبيو يحذر الصين من التدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج

مايك بومبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه علم أن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج، مضيفا أن أي قرار يؤثر على استقلالها من شأنه التأثير على تقييم الولايات المتحدة لوضعها، حسبما ذكرت رويترز.

وقال بومبيو في بيان "هم صحفيون ينتمون للصحافة الحرة وليسوا كوادر للدعاية، وتقاريرهم القيمة تصل إلى المواطنين الصينيين والعالم".

مايك بومبيو هونج كونج الصين أمريكا

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