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مرشح المعارضة للرئاسة ببولندا يتعهد بإنفاق أكبر على الرعاية الصحية

11:09 م الأحد 17 مايو 2020
مرشح المعارضة للرئاسة ببولندا يتعهد بإنفاق أكبر على الرعاية الصحية

فيروس كورونا

وارسو - (د ب أ)

تعهد مرشح حزب المعارضة الرئيسي في بولندا لانتخابات الرئاسة، بتعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية، من أجل محاربة فيروس كورونا.

وكان حزب المنصة المدنية قد استبدل يوم الجمعة الماضي مرشحه غير الشعبي برافال ترزاسكوفسكي عمدة وارسو، من أجل استمالة الناخبين المعتدلين الموالين لأوروبا.

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الأصل يوم 10 مايو، من جانب حزب القانون والعدالة قبل أيام فقط من إجرائها. ومن المتوقع أن تجرى الآن في أواخر يونيو أو يوليو.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تعهد ترزاسكوفسكي اليوم الأحد باستعادة احترام التدابير المحلية وضمان استقلالية المؤسسات العامة.

وانتقد الحزب الحاكم لانتهاكه الحقوق الأساسية واستغلال السلطة.

وبينما ركز مؤتمره الصحفي المتلفز على مسائل السلامة والصحة، انتقد أيضا وسائل الإعلام العامة بأن أصبحت وسائل دعاية للحكومة.

فيروس كورونا وارسو بولندا برافال ترزاسكوفسكي

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