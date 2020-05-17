سلوفاكيا تؤكد على الإبقاء على الضوابط الحدودية بسبب كورونا



براتيسلافا - (د ب أ)

أعلنت حكومة سلوفاكيا، أنها ستبقي على قيود السفر الصارمة وعمليات التفتيش على الحدود، حتى إن كانت الدول الأوروبية الأخرى ترغب في إعادة فتح حدودها تدريجيا.

وكتب رئيس الوزراء المحافظ، إيجور ماتوفيتش، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: "يبدو أنه من المأمول للغاية أن يكون هناك المزيد من التخفيف واسع النطاق (للقيود الصحية) هنا في سلوفاكيا، لكن مع وجود الجدار الواقي على حدودنا .. يتعين علينا أن نستمر في توخي الحذر والحيطة".

ومساء السبت، نفت السلطات السلوفاكية بالفعل التكهن بإمكانية فتح وشيك للحدود مع النمسا.

وكان التلفزيون النمساوي (أو آر إف) قد ذكر بالخطأ أن سلوفاكيا وجمهورية التشيك ستفتحان حدودهما بشكل أحادي يوم السبت خلال الليل.

وسجلت سلوفاكيا أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا. وحتى اليوم الأحد، سجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4ر5 مليون نسمة، 1494 إصابة و28 وفاة من الفيروس.