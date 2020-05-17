اعتقال بروفيسور أمريكي بتهمة تسريب أبحاث عن لقاح كورونا للصين
09:21 م الأحد 17 مايو 2020
وكالات
اعتقلت قوات الشرطة الأمريكية، بروفيسور في جامعة كليفلاند، لعلاقته المالية مع الصين، اليوم الأحد، حسبما أفادت العربية.
ونقلت "العربية" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن البروفيسور متهم بتسريب معلومات عن أبحاث لقاح مضاد لكورونا للصين.
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