تركيا تسجل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أنقرة - (أ ش أ ):

أعلنت تركيا تسجيل 1368 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1368 إصابة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149 ألفًا و435، كما تم تسجيل 44 وفاة بفيروس "كورونا" ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4140.