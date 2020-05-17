العراق يسجل حالتي وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا
بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3404 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 123حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاءإلى 2218 بعد تسجيل 92 حالة شفاء اليوم أيضا.
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