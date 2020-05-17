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العراق يسجل حالتي وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا

08:16 م الأحد 17 مايو 2020
العراق يسجل حالتي وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3404 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 123حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاءإلى 2218 بعد تسجيل 92 حالة شفاء اليوم أيضا.

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