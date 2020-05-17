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الصحة العالمية: الأطفال أقل قدرة على نشر كورونا حتى إذا أُصيبوا بالعدوى

06:30 م الأحد 17 مايو 2020
الصحة العالمية: الأطفال أقل قدرة على نشر كورونا حتى إذا أُصيبوا بالعدوى

كورونا عند الاطفال

جنيف – (أ ش أ):
قالت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، إن المعلومات التي لدى الخبراء الآن تشير إلى أن الأطفال أقل قدرة من غيرهم على نشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المخالطين لهم حتى إذا أُصيبوا بالعدوى، وأن فتح المدارس للطلاب لم يتسبب في ظهور بؤر تفشٍ للفيروس.
وقالت سواميناثان، في تصريحات تليفزيونية: "يبدو مما نعلمه الآن الأطفال أقل قدرة على نشره حتى إذا أصيبوا بالعدوى"، مؤكدة أنهم أقل عرضة لتدهور حالتهم الصحية حال الإصابة، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت منذ أيام، الأطباء من متلازمة تصيب الأطفال مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتشمل أعراض المتلازمة ارتفاعا ثابتا في درجة الحرارة وطفحا جلديا وألما في المعدة واستفراغا.

هذا المحتوى من

Asha
الأطفال جنيف سمية سواميناثان فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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