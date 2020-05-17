مستشار لترامب يعتبر عزل مسؤول بالخارجية جزءا من المواجهة مع "الدولة العميقة"

وكالات:

قلل بيتر نافارو مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من أهمية إقالة ستيف لينيك المفتش العام لوزارة الخارجية قائلا إن "الدولة العميقة" تثير مشاكل للإدارة ولا بد من إقالة غير الموالين.

وأقال ترامب لينيك في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليصبح رابع مفتش عام يقيله ترامب عقب أن برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في محاكمته بهدف عزله.

وقال نافارو مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع في مقابلة بمحطة(إيه.بي.سي) "لدينا مشكلات ضخمة مع ما يصفه بعض الناس بأنها ’الدولة العميقة’. وأعتقد أن هذا صحيح. ولذلك لست آسفا على هذه الإقالة.

"هناك بيروقراطية. وأعتقد أن هناك كثيرين في هذه البيروقراطية يعتقدون أنهم انتخبوا رئيسا وليس دونالد ترامب".

ويهاجم ترامب وحلفاؤه منذ فترة طويلة ما يطلقون عليه "الدولة العميقة" وموظفي الحكومة الذين ليس لهم انتماءات سياسية، الذين يقولون، إنهم يعملون لتقويض ترامب.

ومن المرجح ألا تؤدي تصريحات نافارو إلا إلى زيادة حدة التوتر مع الديمقراطيين الذين فتحوا يوم السبت تحقيقا في إقالة ترامب للينيك والتي تعد الأحدث في نمط متصاعد من جانب ترامب لإقالة مراقبين يعتبرهم تهديدا لرئاسته.