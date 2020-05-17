أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

بيلوسي: إقالة ترامب للمفتش العام للخارجية الأمريكية قد تكون غير قانونية

06:20 م الأحد 17 مايو 2020
بيلوسي: إقالة ترامب للمفتش العام للخارجية الأمريكية قد تكون غير قانونية

رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي

وكالات:

قالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد إن إقالة الرئيس دونالد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك قد تكون غير قانونية إذا ثبت أنها اجراء انتقامي .

وقالت بيلوسي في مقابلة مع محطة(سي.بي.إس) التلفزيونية، ونقلتها وكالة رويترز "الرئيس له حق إقالة أي موظف اتحادي ولكن حقيقة الأمر هي إنه إذا ظهر أنه انتقام لشيء ما يقوم المفتش العام بالتحقيق فيه قد يكون ذلك غير قانوني".

نانسي بيلوسي دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي مفتش الخارجية الأمريكية ستيف لينيك

الخبر التالى:

مستشار لترامب يعتبر عزل مسؤول بالخارجية جزءا من المواجهة مع "الدولة العميقة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة إصابات.. الصحة: 510 حالات جديدة بكورونا و18 وفاة