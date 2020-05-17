بيلوسي: إقالة ترامب للمفتش العام للخارجية الأمريكية قد تكون غير قانونية

وكالات:

قالت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الأحد إن إقالة الرئيس دونالد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك قد تكون غير قانونية إذا ثبت أنها اجراء انتقامي .

وقالت بيلوسي في مقابلة مع محطة(سي.بي.إس) التلفزيونية، ونقلتها وكالة رويترز "الرئيس له حق إقالة أي موظف اتحادي ولكن حقيقة الأمر هي إنه إذا ظهر أنه انتقام لشيء ما يقوم المفتش العام بالتحقيق فيه قد يكون ذلك غير قانوني".