الناتو يرحب باتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني ومنافسه الانتخابي
كابول - (د ب أ)
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، باتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي، عبدالله عبدالله.
وقال ستولتنبرج في بيان إنه وسط جائحة "كوفيد-19" وزيادة وتيرة هجمات طالبان "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتحد جميع القادة الأفغان من أجل العمل نحو سلام دائم في أفغانستان".
وطلب ستولتنبرج من مسلحي طالبان التقيد بالتزاماتهم فيما يتعلق بالحد من العنف والمشاركة في محادثات السلام بين الأفغان وتقديم تنازلات حقيقية من أجل سلام دائم.
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