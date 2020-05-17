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مقتل ١١ عنصرا من المرتزقة السوريين الموالين في ليبيا

05:51 م الأحد 17 مايو 2020
مقتل ١١ عنصرا من المرتزقة السوريين الموالين في ليبيا

المرتزقة السوريين

وكالات:
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرا من المرتزقة السوريين في ليبيا، بينهم طفل دون سن الـ18، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 من المرتزقة بينهم 17 طفلا.
وقال المرصد، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".
ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
يأتي ذلك في وقت رصد فيه المرصد السوري وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلين كانوا سابقا في صفوف تنظيم داعش.

المرتزقة السوريين ليبيا المرصد السوري لحقوق الإنسان تركيا

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