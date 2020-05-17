أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

دولة الاحتلال تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم بمواقع الإنشاءات

05:37 م الأحد 17 مايو 2020
دولة الاحتلال تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم بمواقع الإنشاءات

دولة الاحتلال تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم

تل أبيب - (د ب أ)

تخطط إسرائيل، للسماح لنحو 82 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى مواقع الإنشاءات الإسرائيلية، مما سيقدم دفعة لكلا الاقتصادين اللذين يكافحان مع تفشي فيروس كورونا.

وبدأت إسرائيل في تقييد دخول العمال الفلسطينيين في مارس الماضي، ضمن جهودها الحدودية الرامية لاحتواء الفيروس. وسيتم تخفيف تلك القيود اعتبارا من 31 مايو، حسب بيان من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، نقلت عنه اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعمل نحو 13 ألف فلسطيني حاليا في إسرائيل، ويقيمون في إسكان مؤقت من أجل الحد من الاختلاط بأشخاص آخرين، حسب الوزارة.

وكان نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات اليهودية قبل الجائحة وشكلوا جزءا كبيرا من اقتصاد الضفة الغربية، حسب بلومبرج.

العمال الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

روسيا تؤكد أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار "كورونا" خلال الصيف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​مجلس الوزراء يصدر البيان الرسمي لقرارات الحظر في العيد ومواعيد عودة الأنشطة