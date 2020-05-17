دولة الاحتلال تخطط لعودة 82 ألف فلسطيني لعملهم بمواقع الإنشاءات

تل أبيب - (د ب أ)

تخطط إسرائيل، للسماح لنحو 82 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى مواقع الإنشاءات الإسرائيلية، مما سيقدم دفعة لكلا الاقتصادين اللذين يكافحان مع تفشي فيروس كورونا.

وبدأت إسرائيل في تقييد دخول العمال الفلسطينيين في مارس الماضي، ضمن جهودها الحدودية الرامية لاحتواء الفيروس. وسيتم تخفيف تلك القيود اعتبارا من 31 مايو، حسب بيان من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، نقلت عنه اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعمل نحو 13 ألف فلسطيني حاليا في إسرائيل، ويقيمون في إسكان مؤقت من أجل الحد من الاختلاط بأشخاص آخرين، حسب الوزارة.

وكان نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل والمستوطنات اليهودية قبل الجائحة وشكلوا جزءا كبيرا من اقتصاد الضفة الغربية، حسب بلومبرج.