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مركز بحري بريطاني: سفينة تتعرض لهجوم في خليج عدن

05:37 م الأحد 17 مايو 2020
مركز بحري بريطاني: سفينة تتعرض لهجوم في خليج عدن

سفينة بريطانية

وكالات:
ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المركز، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

سفينة بريطانية بريطانيا خليج عدن ميناء المكلا اليمني

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