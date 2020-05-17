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الكويت: السجن 3 أشهر أو الغرامة 5 آلاف دينار لمن يخالف قرار ارتداء الكمامة

04:09 م الأحد 17 مايو 2020
الكويت: السجن 3 أشهر أو الغرامة 5 آلاف دينار لمن يخالف قرار ارتداء الكمامة

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- أ ش أ
كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف قرار ارتداء الكمامة أو تغطية الأنف في الأماكن العامة.
وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان على موقعها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن العقوبة باعتبار قرار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، لتعميم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، من القرارات المنفذة للقانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أصدر قرارا وزاريا يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإلزام المواطنين والمقيمين الموجودين في الأماكن العامة، بارتداء كمامة أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وزارة الصحة الكويتية الكويت الكمامة

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