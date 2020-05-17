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السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 312 حالة

03:36 م الأحد 17 مايو 2020
السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 312 حالة

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 312 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2736 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 54752 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2056 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 25722 .

فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية

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