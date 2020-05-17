ارتفاع عدد المصابين بكورونا في استونيا إلى 1774

هلسنكي- (أ ش أ):

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في استونيا خلال آخر 24 ساعة إلى 1774 شخصا، بعد أن سجلت 4 إصابات جديدة.

وجاء في بيان إدارة الصحة في إستونيا -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- : "تم تشخيص فيروس "كوفيد-19" لدى 1774 من سكان استونيا في مختلف مناطق البلاد. واعتبارا من 31 يناير تم إجراء اكثر من 69 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، ويتواجد في المستشفيات 43 شخصا، من بينهم 4 أشخاص يخضعون لتهوية الرئتين".

وأشارت إدارة الصحية إلى أن عدد الوفيات منذ بداية الأزمة بلغ 63 شخصا.

ويذكر أن استونيا أعلنت يوم 12 مارس حالة طوارئ بسبب تفشي الوباء في البلاد، وكان من المقرر أن تستمر حتى 1 مايو إلا أن الحكومة قررت تمديدها حتى 17 مايو.