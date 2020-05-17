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ارتفاع إصابات كورونا في كندا إلى 77 ألفًا و206.. والوفيات 5800

03:13 م الأحد 17 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في كندا إلى 77 ألفًا و206.. والوفيات 5800

أرشيفية

تورنتو- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في كندا إلى 77,206، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت تورنتو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للانباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 5800 بسبب فيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 37,832 وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كندا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد.

فيروس كورونا تورنتو كندا جامعة جونز هوبكنز

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