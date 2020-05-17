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كرواتيا تفتح حدودها أمام النمساويين وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي لأغراض السياحة

03:11 م الأحد 17 مايو 2020
كرواتيا تفتح حدودها أمام النمساويين وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي لأغراض السياحة

أرشيفية

فيينا- (أ ش أ):
تلقت وزارة الخارجية النمساوية إخطارا اليوم الأحد من الحكومة الكرواتية بالسماح لجميع المصطافين من كل دول الاتحاد الاوروبي بالدخول الى البلاد وفق ضوابط محدودة .
وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الاحد إنه وفقا لاخطار من وزارة الخارجية الكرواتية فإن حدود البلاد مفتوحة أمام مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لديهم أسباب شخصية لا يمكن تأخيرها للسفر إلى كرواتيا أو لأغراض السياحة والتجارة.
وأشارت المصادر إلى دخول 49 نمساويا إلى كرواتيا خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة الى وجوب تقديم الزائرين الوثائق المطلوبة على الحدود الكرواتية ومنها حجوزات الفنادق لقضاء العطلات او عقود امتلاك عقارات او قوارب فى كرواتيا أو لغرض حضور مناسبات اجتماعية .
ونقلت المصادر عن وزارة الداخلية الكرواتية تأكيدها أنه يتعين على السائحين الالتزام بإجراءات الحماية من وباء كورونا والتى يتم تطبيقها على الحدود موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك يجب على المسافرين أيضًا ترك بيانات الاتصال الخاصة بهم عند عبور الحدود.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية النمساوية فيينا الاتحاد الأوروبي

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