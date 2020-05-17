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الرئيس الأفغاني يوقع مع منافسه عبدالله عبدالله اتفاقًا لتقاسم السلطة

03:07 م الأحد 17 مايو 2020
الرئيس الأفغاني يوقع مع منافسه عبدالله عبدالله اتفاقًا لتقاسم السلطة

أشرف غني

كابول- (د ب أ):

أعلن متحدثان باسم كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي عبدالله عبدالله أن الجانبين وقعا اتفاقا لتقاسم السلطة، وذلك بعد أزمة سياسية امتدت لأشهر.

وبحسب تغريدة لصديق صديقي المتحدث باسم غني، فإن عبد الله سيترأس "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية" الذي تم استحداثه، كما أن أعضاء من فريقه سينضمون للحكومة.

وصرح أميد ميسم، المتحدث باسم عبد الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن عبد الله سيحصل على نسبة 50% من المناصب الحكومية بما في ذلك الوزارات والمديريات المستقلة والأقاليم.

وكان عبد الله احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصل الأمر إلى قيامه بإقامة حفل تنصيب لنفسه مقابل حفل تنصيب غني في وقت سابق من العام الجاري.

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