النمسا تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 26 حالة في العاصمة فيينا، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مدار يومين.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و563 حالة من إجمالي الإصابات التي بلغت 16 ألفا و151 حالة، بينما استقرت حالات الوفاة عند 629 حالة، وتم إجراء اختبارات طبية لنحو 362 ألفا و509 حالات حتى الآن.

وأوضح البيان أن عدد الحالات التي يجري علاجها بالمستشفيات انخفض إلى 197 حالة بتراجع 11 حالة عن اليوم السابق كما لم يتبق في العناية المركزة إلا 48 حالة.. مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 2960 حالة وعدد الوفيات 144 حالة، فيما تم شفاء 2199 حالة.