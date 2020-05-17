أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

فرار عدد من إرهابيي "داعش " من سجن "الهول " بريف "الحسكة " السوري

02:16 م الأحد 17 مايو 2020
فرار عدد من إرهابيي "داعش " من سجن "الهول " بريف "الحسكة " السوري

أرشيفية

دمشق- (أ ش أ):
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد بأن عددا من إرهابيي تنظيم "داعش " - لم تذكر عددهم - تمكنوا من الفرار من سجن "الهول " بريف "الحسكة " الشرقي، الذي تسيطر عليه قوات ما تسمى "سوريا الديمقراطية "( قسد) .
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها ، إن سبعة إرهابيين من تنظيم "داعش " تمكنوا من الفرار من سجن "الهول" ،وأن مجموعات "قسد " أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها ، بحثاً عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.
يذكر أن عصيانا مدنيا وقع في الثالث من مايو الجاري بسجن "الصناعة " بحي "غويران " في منطقة الحسكة ، الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" ، والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش " من مختلف الجنسيات، وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.. وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم من السجن.

هذا المحتوى من

تنظيم داعش سجن الهول ريف الحسكة الشرقي سوريا

الخبر التالى:

النمسا تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: تأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يونيو