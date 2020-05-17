فرار عدد من إرهابيي "داعش " من سجن "الهول " بريف "الحسكة " السوري

دمشق- (أ ش أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد بأن عددا من إرهابيي تنظيم "داعش " - لم تذكر عددهم - تمكنوا من الفرار من سجن "الهول " بريف "الحسكة " الشرقي، الذي تسيطر عليه قوات ما تسمى "سوريا الديمقراطية "( قسد) .

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها ، إن سبعة إرهابيين من تنظيم "داعش " تمكنوا من الفرار من سجن "الهول" ،وأن مجموعات "قسد " أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها ، بحثاً عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.

يذكر أن عصيانا مدنيا وقع في الثالث من مايو الجاري بسجن "الصناعة " بحي "غويران " في منطقة الحسكة ، الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" ، والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم "داعش " من مختلف الجنسيات، وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه.. وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم من السجن.