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الكويت: شفاء 250 حالة من كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 4093

01:47 م الأحد 17 مايو 2020
الكويت: شفاء 250 حالة من كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 4093

فيروس كورونا

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد شفاء 250 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4093 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ250 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 3843 حالة.

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