الصحة الإماراتية : تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأن جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 23,358 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - انه تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر ، وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء أكثر من 40,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ، نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 220 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 581 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع الحالات التي تعافت ثمانية آلاف وخمسمائة واثنتى عشر حالة " 8,512" .