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إصابات كورونا في إيران تتجاوز 120 ألفًا

01:43 م الأحد 17 مايو 2020
إصابات كورونا في إيران تتجاوز 120 ألفًا

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6988 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 120 ألفا، بعد تسجيل 1806 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2705 من المصابين في وضع حرج.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 94 ألفا و464 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا

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