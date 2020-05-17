أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

01:41 م الأحد 17 مايو 2020
قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 32,604 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 4866 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى157,570.

فيروس كورونا وزارة الصحة القطرية قطر

الخبر التالى:

إصابات كورونا في إيران تتجاوز 120 ألفًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: تأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يونيو