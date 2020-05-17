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36 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

01:41 م الأحد 17 مايو 2020
36 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أرشيفية

صوفيا- (أ ش أ):
سجلت بلغاريا اليوم الأحد 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 2211 مصابا.
وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن إجمالي عدد الحالات النشطة وصل إلى 1505 حالات، فيما يشكل الأطفال حوالي 6٪ من المرضى.. ومن الطواقم الطبية أصيب 240 شخصا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 11 ٪ من المصابين.
وأوضحت الوكالة أن نسبة المتعافين من المرض بلغت 25٪ من جملة المصابين، حيث بلغ عددهم 598 شخصا.. بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين جراء كورونا 108 أشخاص.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا صوفيا بلغاريا

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